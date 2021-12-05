何詩蓓ISL破100自亞績　創200自17連勝紀錄

國際游泳聯賽（ISL）經過數月角逐，今日（5日）凌晨在荷蘭燕豪芬迎來最終回。香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）延續火熱狀態，以50秒79刷新個人保持的100米自由泳亞洲紀錄，雖然未能乘勢衝擊200米自由泳世界紀錄，仍創下橫跨3季的17連勝紀錄。

一連兩日的總決賽有Energy Standard、Cali Conders、London Roar和LA Current，共4支泳隊角逐。Siobhan昨日先奪得4x100米自由泳接力和400米自由泳冠軍，幫助Energy Standard以271分暫踞榜首，相隔一日，再出戰強項100米和200米自由泳。

這個24歲的香港泳手，在100自游出50秒79封后，成為今季首個突破51秒大關的「女飛魚」之餘，把上季創下的大會和亞洲紀錄（50秒94）推前0.15秒。隊友史祖絲當以51秒26名列第2，兩人為泳隊進帳16分。

Siobhan在季後賽兩度刷新200自亞績（1分50秒65），與史祖絲當保持的世績（1分50秒43）僅差0.22秒，有望在總決賽創造歷史。但她賽前表明，不會刻意追逐紀錄，結果造出1分51秒04，仍以2秒之差力壓London Roar的Anderson Freya奪冠，取得Jackpot 15分，兼創下橫跨3季的17連勝紀錄。

目前Energy Standard領先次席的Cali Conders 7分。