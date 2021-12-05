施華爆發成英超贏波王　曼城5連勝上榜首

英超榜首形勢大執位！車路士周六(4日)意外輸波後，曼城周日(5日)凌晨作客屈福特，憑近況大勇嘅貝拿度施華梅開二度贏3比1，英超5連勝後登上榜首。曼城今夏用1億鎊收購基亞利殊後，貝拿度施華一度被通知可以轉會，但佢選擇留隊後大爆發，更勝為英超史上勝率最高球員！

見到原本排榜首嘅車路士輸波，曼城作客屈福特先發制人，開波4分鐘史達寧就接應菲爾科頓傳中頂入；31分鐘根度簡施射被撲出，對上4場入3球嘅貝拿度施華反應快，窄角度補射入網，呢位葡萄牙國腳63再喺禁區內妙射建功。屈福特之後由祖安靴南迪斯破蛋，但無阻曼城贏波上榜首。

繼周中入波協助曼城2比1贏阿士東維拉後，貝拿度施華將今季英超入球數增加至7球，領隊哥迪奧拿上仗賽後直指貝拿度施華係目前「英超最佳球員」，今仗賽後哥帥表示：「我想同佢講聲多謝！因為周中我作出嗰番言論(英超最佳)後，佢今場演出證明我冇講錯！多謝晒！貝拿度施華對曼城好重要。」

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統計顯示，今場係貝拿度施華自2017年加盟後第145場英超賽事，當中有112場係贏波，77%勝率成為英超史上勝率最高球員(上陣至少100場)，比起隊友艾達臣摩拉斯、加比爾捷西斯仲高(見表)，前5名當中有4個係曼城球員，只有前車路士右閘保羅費拉拿1個非曼城球員上榜。

●英超史上勝率最高球員(上陣至少100場)

1 貝拿度施華 77%(145場112勝)

2 艾達臣摩拉斯 76%(159場121勝)

3 加比爾捷西斯 76%(144場109勝)

4 根度簡 74%(140場104勝)

5 保羅費拉拿 72%(141場102勝)