利物浦再演絕殺　高普要幫傳奇奧歷治出書

周六(4日)晚英超賽事，利物浦作客狼隊遇上頑強抵抗，以穆罕默德沙拿為首嘅「紅軍」鋒線踢足90分鐘都破關乏術，直到補時第4分鐘先至由後備上陣嘅奧歷治上演絕殺，帶領利物浦拎到重要3分。利物浦領隊高普賽後指直，奧歷治已成為球會史上其中一個「傳奇」！

利物浦今季作客入球數字破晒紀錄，但今仗面對狼隊防線束手無策，雖然有67%嘅控球率，但穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼被緊盯冇啖好食，迪亞高祖達亦曾乘對方門將同後防誤會，射空門竟然省中回防嘅球員。去到第94分鐘，奧歷治禁區內接應穆罕默德沙拿傳中，轉身抽射上演絕殺，率領利物浦贏1比0。

利物浦領隊高普賽後表示：「傳奇球員奧歷治幫我哋贏波，呢個係一個美妙故事，派佢上陣嗰陣我已經同佢講，呢場賽事好啱佢踢，補時贏波係好正，更加正嘅係奧歷治入波，佢入咗利物浦歷史上唔少重要入球，佢係利物浦傳奇，將來有人會幫佢出書，如果冇，咁就由我幫佢出！」

自高普6年前上任利物浦領隊後，球隊已經第13次喺第90分鐘之後攻入致勝球，係同時間內英超第1位，遠遠拋離第2多嘅曼聯(9次)，當中沙迪奧文尼貢獻咗3次，而奧歷治雖然長居後備，但亦有2次「補時絕殺」。