拜仁爭議性贏多蒙特　比寧咸：打假波！

周日(5日)凌晨德甲重頭大戰，拜仁慕尼黑作客3比2擊敗多蒙特，今場賽事有唔少爭議性判決，而且都係對多蒙特不利，賽後「蜜蜂兵團」中場祖迪比寧咸將矛頭直指有「吹假波」前科嘅球證薛威拿，暗示呢場大賽都係假波。

主場出擊嘅多蒙特同拜仁慕尼黑踢得激烈，祖利安白蘭特開波5分鐘就為主隊領先，但拜仁企穩陣腳後，半場已由羅拔利雲度夫斯基同京士利高文入波反超前。換邊後3分鐘，艾寧夏蘭特接應祖迪比寧咸傳送射成2比2，但去到77分鐘多蒙特中堅曉姆斯禁區內手球被罰12碼，羅拔利雲度夫斯基操刀射入致勝球。

多蒙特教練馬高路斯因投訴過激被逐離場，而馬高列奧斯亦曾經喺禁區內疑似被侵犯，但球證全無示意，賽後多蒙特上下都非常不滿，英格蘭中場祖迪比寧咸更語出驚人：「我唔認為係12碼(曉姆斯手球)，佢爭波嗰陣連個波都冇望過，明顯只係波打手，再睇埋今場其他判決......派一個曾經吹過假波嘅球證嚟執法德甲最重要嘅賽事，你可以預期啲乜？」

今場球證薛威拿喺2005年曾捲入德國假波醜聞，當時乙組球證賀沙因打假波被罰終身停賽兼坐監，而擔任旁證嘅薛威拿亦有份收賄賂，結果被罰停賽半年，但之後佢重返球場，並喺2009年獲提升為甲組球證。