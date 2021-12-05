羅馬慘吞3蛋　摩連奴創教波生涯一大恥辱

周日(5日)凌晨意甲大戰，出現懸殊賽果，羅馬主場以0比3大敗於國際米蘭腳下，令羅馬主帥摩連奴教波生涯，首次於意甲主場「零封輸波」，呢支首都球隊已經落後榜首AC米蘭13分，睇怕「寸王」嘅爭標美夢已經提早玩完。

羅馬上半場迅速崩潰，開賽15分鐘，國際米蘭中場查漢奴古開出角球，門將魯爾柏迪斯奧判斷錯誤，畀皮球直接彎入網。轉個頭，查漢奴古橫傳，倒戈嘅迪斯高射成2比0。踢到39分鐘，巴斯東尼左路傳中，杜費斯飛身頂入，國際米蘭上半場領先3比0，大局已定，下半場變成「垃圾時間」。

羅馬遭遇今季聯賽第2場主場敗仗，上次1比2不敵另外一支米蘭球隊AC米蘭。值得一提，根據Squawka統計，摩連奴由以往執教國米，以及現時執教羅馬，整個意甲教波生涯，首次遭遇主場冇入波嘅「零封輸波」，令呢位葡萄牙名帥非常尷尬。

賽後摩連奴被傳媒追問大敗原因時，老羞成怒，寸記者收入低：「你哋(記者)嘅工作比我容易，亦係我賺得比你哋多嘅原因。」「寸王」亦承認國米整體實力比較強，羅馬多傷兵，陣容不整，連組織攻勢都非常困難。

另外，拿玻里主場以2比3不敵阿特蘭大，令到較早時間贏波嘅AC米蘭可以穩坐榜首，國際米蘭落後1分，排第2位。