巴塞馬體會齊輸波　皇馬贏開巷拎硬冠軍？

西甲爭標形勢逐漸明朗，巴塞隆拿同馬德里體育會周六(4日)聯賽齊齊輸波，被榜首皇家馬德里愈拋愈遠，「銀河艦隊」作客2比0擊敗皇家蘇斯達後，拋離次席西維爾8分，距離兩大勁敵馬體會同巴塞更有10分同16分差距，歷史顯示皇馬100%會拎今季西甲冠軍！

皇馬近期氣勢如虹，今場17分鐘雖然有首席射手賓施馬肌肉受傷離場，但入替佢嘅盧卡祖域就做英雄，47分鐘先助攻雲尼斯奧斯祖利亞入波，10分鐘後呢位塞爾維亞射手自己再入一球，帶領皇馬贏2比0，近8場賽事錄得全勝。

數據顯示，西甲歷史上只有4次出現第16輪賽事後，榜首球隊領先第2名8分或以上，結果呢4次榜首球隊都順利帶到尾捧盃，包括對上一次2012/13球季嘅巴塞隆拿。皇馬教練安察洛堤賽後表示：「今日很好好嘅一日，不過我知道西甲好激烈，其他球隊唔會放棄，可能3日後已經有完全唔同嘅局面，我哋依家只要專注下場比賽。」

巴塞隆拿今輪主場0比1不敵貝迪斯，馬德里體育會亦喺主場1比2輸畀馬略卡，為馬略卡喺補時攻入致勝球嘅，就係皇馬借將久保建英。