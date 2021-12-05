何詩蓓兩日4冠賽季MVP第2　勁賺75.7萬

東京奧運兩銀得主何詩蓓今日（5日）凌晨在荷蘭燕豪芬舉行的國際游泳聯賽（ISL）總決賽，以50秒79刷新個人保持的100米自由泳亞洲紀錄，200米自由泳亦創下橫跨3季的17連勝紀錄，總決賽豪取4項冠軍，協助Energy Standard重奪總冠軍，更為她帶來多達75.7萬獎金！

一連兩日的ISL總決賽圓滿結束，參加5個項目的何詩蓓（Siobhan）勇奪4冠（4x100米自由泳、400米自由泳、100米自由泳及200米自由泳），另加50米蛙泳第6名，成績排總決賽第4佳，同時擸走多達17,000美元（約13.3萬）獎金，而她所屬泳隊Energy Standard亦以12分險勝Cali Condors，繼2019年後重奪冠軍寶座。

總結全季，Siobhan共得468分高踞最有價值泳手（MVP）榜第2位，僅次於總決賽MVP隊友史祖絲當的511.5分，額外收穫8萬美元（約62.4萬港元）獎金。

2021 ISL 總決賽排名

1. Energy Standard 534.0分

2. Cali Condors 522.0分

3. London Roar 393.5分

4. LA Current 305.5分