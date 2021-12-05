前紅軍將帥交鋒 謝拉特羅渣士一戰了私怨
2021年12月05日 13:01
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(Getty Images)
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周一(6日)凌晨英超尾場，阿士東維拉主場火併李斯特城。紅軍神奇隊長謝拉特踢而優則教，重返英超執教維拉一樣咁掂，今仗遇上羅渣士領軍嘅李城，仇人見面分外眼紅下必搶攻，不過李城亦入得又失得，捧2.5球大盤最明智。（Now 621周一凌晨零時30分直播）
謝拉特球員時代有幾勁唔使多講，退役後教波同樣咁醒，上季率領格拉斯哥流浪打破些路迪壟斷，重奪蘇超冠軍，上月臨危受命接手維拉，頭3仗取得2勝1負，全部都有波入，輸嗰場係上周中僅負勁旅曼城1比2，雖敗不辱，並且協助維拉走出早前5連敗谷底，奧尼屈堅斯近3仗入2粒，重拾射門鞋，謝拉特領軍絕對交足貨。
羅渣士曾棄用謝拉特
今仗焦點必屬謝拉特與羅渣士，「謝老四」貴為紅軍神奇隊長，2012至2015年於主帥羅渣士麾下，經歷跣腳事件失冠，其後不受重用萌生去意，未能喺利物浦掛靴而留憾。今仗與其說係師徒對決，不如話係冤家路窄，更何況謝拉特之前執教格流，都贏過羅渣士嘅些路迪，重返英超再遇「仇人」，梗係想贏波贈興。
李斯特城今季表現飄忽，現時只列中游，主因係攻守失衡，「狐狸」今季踢咗14仗聯賽入咗22球，單係老將占美華迪就入咗9粒，不過失球多達25球，可見韋斯利科芬拿等後衞因傷長抖，對防守影響甚大。查實「狐狸」有番少少起色，各項賽事近4仗錄2勝1和1負，全開3球或以上，加上兩軍近4次碰頭，亦有3次開3球或以上，鬥攻格局必捧大盤。
直播表
周日2:00pm 韓職 全北汽車Vs濟州聯
無綫85台
周日3:45pm 澳職 墨爾本勝利Vs珀斯光輝
無綫myTV SUPER
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Now 638
周日20:00 法甲 聖伊天Vs雷恩
Now 639
周日8:30pm 德乙 漢諾威Vs漢堡
on.cc東網
周日9:00pm 西甲 華歷簡奴Vs愛斯賓奴
Now 632
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Now 621
周日10:00pm 英超 熱刺Vs諾域治
Now 622
周日10:00pm 英超 列斯聯Vs賓福特
Now 623
周日10:00pm 意甲 史柏斯亞Vs薩斯索羅
Now 638
周日10:00pm 法甲 摩納哥Vs梅斯
Now 639
周日10:30pm 英冠 昆士柏流浪Vs史篤城
有線661、601台
周日11:15pm 西甲 艾爾切Vs卡迪斯
Now 632
周一凌晨零時 法甲 尼斯Vs斯特拉斯堡
Now 639
周一0:30am 英超 阿士東維拉Vs李斯特城
Now 621
周一1:00am 意甲 森多利亞Vs拉素
Now 638
周一1:30am 西甲 利雲特Vs奧沙辛拿
Now 632
周一3:45am 意甲 祖雲達斯Vs熱拿亞
Now 638
周一3:45am 法甲 波爾多Vs里昂
Now 639
周一4:00am 西甲 切爾達Vs華倫西亞
Now 632