前紅軍將帥交鋒　謝拉特羅渣士一戰了私怨

周一(6日)凌晨英超尾場，阿士東維拉主場火併李斯特城。紅軍神奇隊長謝拉特踢而優則教，重返英超執教維拉一樣咁掂，今仗遇上羅渣士領軍嘅李城，仇人見面分外眼紅下必搶攻，不過李城亦入得又失得，捧2.5球大盤最明智。（Now 621周一凌晨零時30分直播）

謝拉特球員時代有幾勁唔使多講，退役後教波同樣咁醒，上季率領格拉斯哥流浪打破些路迪壟斷，重奪蘇超冠軍，上月臨危受命接手維拉，頭3仗取得2勝1負，全部都有波入，輸嗰場係上周中僅負勁旅曼城1比2，雖敗不辱，並且協助維拉走出早前5連敗谷底，奧尼屈堅斯近3仗入2粒，重拾射門鞋，謝拉特領軍絕對交足貨。

羅渣士曾棄用謝拉特

今仗焦點必屬謝拉特與羅渣士，「謝老四」貴為紅軍神奇隊長，2012至2015年於主帥羅渣士麾下，經歷跣腳事件失冠，其後不受重用萌生去意，未能喺利物浦掛靴而留憾。今仗與其說係師徒對決，不如話係冤家路窄，更何況謝拉特之前執教格流，都贏過羅渣士嘅些路迪，重返英超再遇「仇人」，梗係想贏波贈興。

李斯特城今季表現飄忽，現時只列中游，主因係攻守失衡，「狐狸」今季踢咗14仗聯賽入咗22球，單係老將占美華迪就入咗9粒，不過失球多達25球，可見韋斯利科芬拿等後衞因傷長抖，對防守影響甚大。查實「狐狸」有番少少起色，各項賽事近4仗錄2勝1和1負，全開3球或以上，加上兩軍近4次碰頭，亦有3次開3球或以上，鬥攻格局必捧大盤。

直播表

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