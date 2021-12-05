【港超按次收費直播】標準流浪頑抗傑志來襲
2021年12月05日 14:00
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港超聯：標準流浪vs傑志
【港超按次收費直播】
「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）連環上演，頭場標準流浪今季首度於主場深水埗運動場出擊，迎戰衞冕的傑志。主隊上場「菁英盃」贏香港U23收起林嘉緯、盧均宜等主力，他們今場齊齊以正選姿態倒戈傑志，「南美孖寶」巴辛和祖連奴續領軍攻堅；客軍受制於巴爾拿停賽，中場以基爾頓、查理史葛、黃洋組成，前線由丹恩奴域掛帥。
標準流浪正選陣容：
11 梁興傑 [GK]
4 金旻奎
5 林遼太
6 劉學銘
9 巴辛
10 林嘉緯 [C]
12 盧均宜
16 謝朗軒
19 姚浩明
55 基藍馬
90 祖連奴
後備：
1 盧兆崎 [GK]
7 劉智樂
14 余在言
17 黎匡晉
18 楊迪麟
20 鄭子森
21 黃晉軒
28 黎皚韜
29 盧錦宏
32 林衍廷
33 法蘭度
傑志正選陣容：
86 保羅 [GK]
4 查理史葛
6 朴俊炯
8 安永佳
9 丹恩奴域
10 基爾頓
12 杜馬思
15 羅拔圖
19 黃洋 [C]
88 艾力士
95 陳晉一
後備：
1 王振鵬 [GK]
23 郭劍橋 [GK]
2 羅梓駿
16 陳肇鈞
20 趙聡悟
21 唐建文
27 于楊
30 張廣然
31 陳傲軒
33 謝家強
66 曾以行
99 潘沛軒
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）安排了兩場激戰，頭場下午3時鳴笛，由標準流浪於深水埗運動場迎戰傑志，主隊近況不俗，勢全力抵禦「藍鳥」來襲！（on.cc東網周日下午3時直播）
今場是標準流浪8日內第3仗，上場「菁英盃」贏香港U23一仗，刻意讓林嘉緯及盧均宜等主力休息，養精蓄銳應付今場。教練賴嘉輝表示傑志火力強大，已制定部署特別針對丹恩奴域：「睇咗好多片段，了解佢嘅走位同埋門，但佢始終好有質素，一次走甩足以致命，要『嘜』佢一定要靠整體。」
是役為流浪今季首度於深水埗運動場出擊，「賴Sir」期望主場相對細小面積能有利已隊防守。流浪近4場保持不敗，目前於聯賽位列第4，但隊長林嘉緯認為今仗才是真正考驗：「我哋知道自己實力去到邊，所以今場對番強隊，部署都會唔同。」
現以7分排聯賽積分榜次席的傑志，去仗「足總盃」8強踢足120分鐘才淘汰冠忠南區晉級，準決賽遇上標準流浪，因此今仗亦是「4強預演」。暫代主教練金東進（Kim）表示會先專注聯賽戰線：「今場係今年最後一場聯賽，我哋目標係以一場勝仗總結2021年。」中場巴爾拿儲夠黃牌要停賽，Kim指其他球員有能力履行球隊戰術，此外守將艾里奧康復進度理想，今場或可重返大軍名單。
上季短暫效力流浪的中場陳肇鈞今場倒戈相向，他認為流浪有很大進步，絕不能輕視：「前線『南美孖寶』祖連奴同巴辛極具威脅，過去幾場都有表現，同埋其他球員都企到出嚟Lead隊波，唔再一定靠晒『嘉緯』同『均宜』。」
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