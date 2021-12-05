韋拿杜姆補時建功　PSG驚險執番1分

周日(5日)凌晨法甲爆出冷門，榜首勁旅巴黎聖日耳門(PSG)落後之下，踢到補時，先至靠後備上陣嘅韋拿杜姆入波，驚險逼和朗斯1比1，連續2場聯賽和波失分，狀態認真麻麻，小心提防PSG下場歐聯對布魯日又「出事」。

由於尼馬受傷，加上基利安麥巴比今場先做後備，PSG以美斯、迪馬利亞、莫路伊卡迪合組鋒線，雖然仍然創造唔少攻勢，但臨門一腳總係差些少，包括美斯射門中柱彈出。迪馬利亞、莫路伊卡迪起腳亦被朗斯門將利卡撲出。

踢到62分鐘，朗斯由中場施高科芬拿遠射入網，意外先開紀錄。PSG先至如夢初醒，教練普捷天奴隨即作出3個調動，包括換入基利安麥巴比、韋拿杜姆，果然見效，踢到補時2分，基利安麥巴比左路傳中，韋拿杜姆近門頂入扳平1比1。雖然PSG連續2場聯賽失分，但仍然領先其他球隊雙位數積分，難怪球員冇乜爭勝動力。

另外，PSG已經篤定以歐聯A組次名出線，嚟緊周三(8日)凌晨主場對布魯日，隨時又揸流灘。