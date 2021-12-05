港超聯　理文迎戰香港U23勿輕敵

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）尾場對決，理文今年最後一次於將軍澳運動場地頭出擊，迎戰香港U23。爭取聯賽首勝的理文，今場繼續有前日職前鋒杜查祖利亞擔任箭頭人物，中村祐人、迪高及戴上隊長臂章的亞哥斯達坐鎮中場，陳嘉豪負責把守最後一關。香港U23方面，龐焯熙擔任正選門將，黃浩然與陳靜謙組成中堅組合，黃威及羅曉聰兩位超齡主力暫列後備。(on.cc東網周日下午5時30分直播)

理文正選陣容：

28 陳嘉豪 [GK]

5 余煒廉

10 亞哥斯達 [C]

13 迪高

14 荷西安祖

17 張憙延

19 杜查祖利亞

26 黃俊皓

31 翁煦濤

44 中村祐人

91 基華尼頓

理文後備：

1 高俊 [GK]

88 袁皓俊 [GK]

3 徐宏傑

6 黃皓雋

7 李康廉

12 羅焯熙

16 顏樂楓

18 許可臻

21 曾錦濤

29 余沛康

香港U23正選陣容：

12 龐焯熙 [GK]

4 陳靜謙

8 鄧筵霑

11 郭子堦

14 黃智康

15 黃浩然 [C]

17 周家樂

19 林樂賢

21 畢頓

22 陳潤潼

23 何家智

香港U23後備：

1 謝家榮 [GK]

13 顏翱天 [GK]

2 張俊軒

3 吳文希

6 吳子聰

7 袁世傑

9 李藹軒

10 黃威

16 黎培基

18 林智豐

20 羅曉聰

25 馬文政

上場「足總盃」淘汰晉峰闖關成功的理文，周日(5日)會於將軍澳運動場面對香港U23爭逐港超聯，球隊現時正受球員傷病潮影響，主教練陳曉明承認與球隊隔離後，缺乏比賽狀態有一定關係。除了剛剛手術完畢需要長唞的鄭兆均之外，列斯奧、洛迪古斯、徐宏傑及金承龍等主力都有傷在身，可幸李康廉已經接近痊愈，有望重返賽場。(on.cc東網周日下午5時30分直播)

危機中總會有機遇，「曉明Sir」就希望陣中其他球員可以挺身而出：「我哋需要每一位隨時都做足準備，之前少踢嘅球員有冇付出，係我呢場想見到嘅嘢。」

理文從「亞協盃」征途歸來後已經歷兩仗，主力守將余煒廉認為球隊狀態正在改善。今季首次面對新軍香港U23，「煒廉」呼籲隊友切勿鬆懈：「佢哋年輕球員較多，好放膽去踢，喺戰術執行上都好咗好多，所以我哋都要100%準備好，唔可以輕敵。」

香港U23上仗不敵標準流浪，各項賽事兩連敗兼錄得零入球，主教練張健峰承認球隊表現未如理想，尤其在前場組織攻勢，以及埋門把握力方面並不成熟，需要逐步改善。對手理文隔離完成後雖狀態未足，惟「張峰」認為實力依然無法與球隊相提並論：「球員經驗同心態好好，另外陳sir（陳曉明）用咗幾年時間建立嘅風格，呢刻已經慢慢成型同成熟，值得我哋去學習。」

周家樂今季被改任成左閘，他坦言從青年軍開始，間中亦會客串這個位置，因此適應上沒有太大問題，對今季暫時表現尚算滿意。今仗倒戈面對舊球會理文，「家樂」表示有信心踢出好表現：「體能方面問題唔大，最緊要個心態要畀足100%，今場要盡力證明自己。」

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