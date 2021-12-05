創100萬拳世界紀錄　李俊亨盼藉拳擊傳愛意

一連三日於亞洲國際博覽館舉行的「興趣樂滿繽FUN博覽」，周日（5日）正式踏入尾聲，而當日焦點必屬「拳擊互動獻愛心，拳擊創記錄」，約600-700位參加者於58分鐘內，成功創造累積出拳一百萬次的世界紀錄，「戰鬥機」李俊亨（Henry)更表示會個人捐出10萬元，期望藉拳擊宣揚愛意。

「拳擊互動獻愛心，拳擊創記錄」由中國香港綜合搏擊運動總會、帝鋒金融集團合辦，發起人兼贊助之一、綽號「戰鬥機」李俊亨（Henry)的表示：「活動由600-700位大人、小朋友，在一小時內累計出拳練打共一百萬次，平均每人大約出拳2000次，分10次進行，中間休息2分鐘，確保他們有足夠體力。」Henry續指跟師傅「轟炸機」向柏榮，為是次活動籌備了約一個月，參加者年齡則約由4歲至60多歲不等，大部分來自網上報名義工、低收入家庭及中學生。

今次活動除了締造可持續發展世界紀錄（SDG World Record)外，亦別具意義，事關Henry表示參加者每出一拳都會產生捐款，自己個人合共將捐出10萬元送贈愛心飯盒，幫助深水埗基層長者，而下月3日更會組隊落區派發；另外Henry透露「向師傅」，會免費送贈一堂拳擊班予所有參加者。Henry期望藉拳擊宣揚愛意予社區有需要人士，以及提醒市民「打拳可以健康身心」，鼓勵他們在疫情下多做運動。