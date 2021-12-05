港超聯　丹恩傷出　傑志照贏標準流浪6比1

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）連環上演，頭場標準流浪今季首度於主場深水埗運動場出擊，迎戰傑志。即使「藍鳥」上半場有丹恩奴域傷出仍無損戰力，憑杜馬思梅開二度，以及陳肇鈞、趙聡悟、基爾頓和羅拔圖各省一粒，以6比1擊敗流浪，收穫球隊2021年最後一場聯賽勝仗。

主隊上場「菁英盃」贏香港U23收起林嘉緯、盧均宜等主力，他們今場齊齊擔正倒戈傑志；客軍受制於巴爾拿停賽，中場由查理史葛、基爾頓和黃洋組成，上場末段建功的艾力士，今仗則重返正選名單。

兩軍今季曾於「菁英盃」交手，傑志以3球輕取對手。今仗流浪特意部署5後衞陣式，嚴防「黑山伊巴」丹恩奴域。然而主隊僅兩分鐘先失守，羅拔圖接應查理史葛角球開出批後，杜馬思尾柱頭槌鑿入，傑志早段取得領先優勢。

客軍早段善用傳中球進攻，15分鐘基爾頓斬入禁區，艾力士頭槌施頂被梁興傑撲出底線。19分鐘流浪憑巴辛遠距離施射，創造出第一腳攻門，惟遠遠偏離目標。

「黑山伊巴」其後因傷退下火線，要由趙聡悟入替，但這調動未有打亂傑志部署，30分鐘傑志利用同一角球戰術，同由杜馬思頂成2比0。主隊趁對手主力傷出奮力反撲，其中巴辛接應林嘉緯角球開出批頂，未能考驗傑志門將保羅。

惟戰至41分鐘流浪迎來噩耗，林遼太侵犯艾力士，兩黃一紅被逐，主隊餘下時間打少個。不過，流浪阿根廷射手巴辛半場前接應罰球頂成1比2，為球隊扳回一絲希望。

換邊後流浪隨即換入林衍廷變陣，50分鐘謝朗軒開罰球，基藍馬伏兵遠柱抽射高出，錯失黃金機會。傑志遂把握「餐士」，憑後備入替僅兩鐘的陳肇鈞門前「執雞」射成3比1。1分鐘後，趙聡悟力壓劉學銘下，窄位射網頂抽入，助客軍拉開比數至4比1，兼射入其職業生涯處子球。

「藍鳥」末段還未「收油」，74分鐘基爾頓推進突放冷箭，梁興傑飛到盡撲出底線。82分鐘，基爾頓把握對手誤傳射入，補時羅拔圖「整番粒」埋齋。最終傑志以6比1擊敗10人應戰的標準流浪，全取3分後，傑志以2分之差落後榜首的冠忠南區，暫居聯賽榜次席。