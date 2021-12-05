港超聯　17歲趙聡悟入處子球：我要繼續進步

傑志射手丹恩奴域，在周日（5日）對標準流浪的港超聯賽事，上半場因傷退下火線，球隊換入年僅17歲的趙聡悟（Sohgo）。他不負所望，為球隊攻入一球之餘，更收穫職業生涯處子球。賽後他亦獻出首個賽後訪問，表示期望視這一球為起點，並繼續進步，建立屬於自己的成就。

「好開心攻入球員生涯Debut goal，並協助球隊鎖定勝局。」趙聡悟賽後含蓄地道出感受，完全合乎他如此青澀的樣貌。他表示，賽前完全沒有預料自己今場會獲派上陣，教練團吩咐他要多跑動，按平常心表現自己。丹恩奴域步出球場之際，亦用手摸摸Sohgo的頭，鼓勵他要保持信心。甫換入，他稱自己頗感緊張，要花約15分鐘時間適應比賽節奏，但當對手半場前追成較接近比數，他知道自己的責任：「我一定要盡快適應，同幫助球隊攞呢3分。」

至於其入球，正是來自信心的表現，於邊路力壓比他「高幾個頭」的對手，再勁抽網頂。「對手高過我，年紀大過我，隊友成日都叫我要有自信挑戰對手，佢哋覺我有能力。」Sohgo又指，希望以這一球入波作為球員生涯的踏腳石，逐步建立自己的成就：「雖然我好似仲好後生，但轉眼間好快就會成長，一定要繼續推動自己進步。」