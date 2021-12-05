【足球如論】列斯聯賓福特和味濃

今季英超進行了三分之一的路程，爭標形勢開始有個大概輪廓，曾為球迷帶來驚喜的球隊，也要腳踏實應對護級壓力，所講的正是今晚出場出擊，迎戰列斯聯的「奇兵」——賓福特。

賓福特雖然位處12位，但僅比降班區多6分，隨着打法套路逐漸被對手摸清，新鮮感慢慢退卻，這點從季初7場聯賽只曾1敗，到近7場只曾1勝正是有力的證據。目前他們最大的問題，是進攻過份集中在艾雲東尼身上，今季埋門次數有22%來自這位前鋒，比例是全英超第二高。另外，門將大衞拉耶、丹麥中堅真卡佐真遜、挪威中堅基斯杜化艾查的受傷對防線都有頗大影響。(Now 623周日晚10時直播)

比爾沙領軍持續改善防守力

幾日前，賓福特領隊法蘭提到早在2007/08球季時，從智利國家隊第一次深入理解到比爾沙執教的風格，並謂即使比爾沙現時執教列斯聯，當年的運作模式依然不變，這某程度反映比爾沙的堅持，惟優缺點也依舊明顯。

列斯聯近年戰績平平，不過可喜的是對上兩場都沒有失球，是球隊自2002年後首次連續3場英超保持「清白身」，且看比爾沙能否持續改善防守能力。與此同時，自9月中開始受傷的前鋒班福特及右後防艾寧，近來參與了列斯聯U23的比賽，可望在今仗復出。從近況和兩隊走勢來看，今仗未必多入球，可能是少交收的和局。