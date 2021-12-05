足球教父登場！曼聯大開殺戒

周日(5日)英超曼聯主場迎戰水晶宮，今場係紅魔新帥蘭歷克首度領軍，賽前更有消息稱C朗缺陣，令呢位「現代足球教父」可以毫無顧忌排陣，遇上攻擊力不俗，近年主場交手甚少出現悶場嘅水晶宮，預期今仗入球唔會少，2.5球入球大好路。(Now 621周日晚10時直播)

曼聯炒咗蘇斯克查後，暫代領隊卡域克領軍3場錄得2勝1和，包括歐聯2比0擊敗維拉利爾，基斯坦奴朗拿度5仗歐聯攻入6球，兼取得歐聯首名出線資格免卻後顧之憂，之後聯賽鬥車路士亦賽和1比1，最難得是今季重金加盟嘅查頓辛祖上述兩仗都有「士哥」，回復信心，跟住火併阿仙奴亦險勝3比2，走勢穩步上揚。

Ｃ朗有傷辛祖有運行

對曼聯嚟講，今場新時代來臨，看守領隊蘭歷克外號「現代足球教父」，踢法將會由近年慣用的防反戰術改為高位逼搶，全軍參與進攻，預計會出現大量入球。更「巧合」嘅係，對兵工廠一戰起孖嘅Ｃ朗，懷疑因為射入第2球後嘅慶祝動作膝蓋受傷，今場未必出得。

呢單消息除咗令蘭歷克排陣無需顧及呢位「老大哥」嘅感受，早前蘭歷克仲透露，喺2017年已經睇中英格蘭國腳查頓辛祖，並力邀佢加盟RB萊比錫，雖然當時未能成事，但兜兜轉轉之下，如今二人竟然喺曼聯重逢，既然位置相若嘅Ｃ朗唔踢得，自然可以名正言順安排「契仔」辛祖踢正選。

另邊廂，水晶宮喺鶴臣年代極度依賴韋費特沙夏入波，今季由韋拉執教，球隊攻守表現較為平衡，除沙夏外，賓迪基、干拿加歷查及奧辛尼艾度亞迪均有入球能力。「紅魔鬼」近年喺奧脫福主場迎戰水晶宮互有勝負，但經常出現「入球騷」，近4次3次開3球或以上，入球大有計。