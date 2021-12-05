張家朗連續兩周封王　崔浩然「退役3周年紀念」奪季

「挑戰盃劍擊錦標賽」今日（5日）在科學園展覽廳舉行。奧運花劍冠軍張家朗和蔡俊彥，連續兩周會師決賽，前者以15：12反勝封王，「花美男」崔浩然收穫季軍。他回憶3年前的這日，正是自己宣布退役之時，搞笑表示：「真的別亂說話！」

「劍神」張家朗繼香港公開賽捧盃後，相隔一周亮相，4強面對鄭鐵男，在一度落後2：8的情況下，以15：13反勝。蔡俊彥則在另一場準決賽，以15：10力壓崔浩然，連續兩周殺進決賽。這個世界排名12位的劍手，曾領先11：8，但張家朗次局打出7：1的攻勢，終以15：12奪冠。

男花隊下周一（13日）就會遠赴法國巴黎，展開長達半年的集訓。張家朗表示奪得奧運冠軍後，心態成熟了，會從容面對接下來一連串的國際賽：「以前比較偏激、天真，一旦輸了，就會胡思亂想。現在覺得輸贏不是最重要，平靜一點。」

奧運後，張家朗關注暴增，廣告代言也接踵而來，他形容是「很好的人生經驗」：「以後回想，會覺得自己不只做過運動員，也試過其他東西。只是不太習慣被路人認出來，大叫『哇，張家朗啊』，不知怎樣反應，很害羞。」

港隊會根據世界和本地排名，選出明年杭州亞運參賽名單。各個劍種中，男花競爭尤其激烈，除了張家朗和蔡俊彥幾乎穩佔個人和團體賽席位，吳諾弘、楊子加、張小倫和崔浩然尚在角逐其餘2席。

今年復出的「花美男」崔浩然，近3場本地賽贏了一次冠軍、兩次季軍，本地排名第6，他坦言「爭到開心，爭不到也正常」。他又透露，今日是特別日子：「Facebook提醒我，2018年今日是我宣布退役的日子。當日說不打，今日就拿季軍，所以別亂說話！」他表示過去3年花劍隊變化不少：「多了一面金牌，團體排名高了。每日跟他們練習，我也覺得自己勁了，打法完全不同。」

女花方面，鄭曉為以15：8擊敗張楚瑩封后。男、女子佩劍由羅浩天和劉穎怡奪冠。