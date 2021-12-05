港超聯　理文開齋！4球淨勝香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）尾場對決，理文今年最後一次於將軍澳運動場地頭出擊，迎戰香港U23。結果理文憑荷西安祖、張憙延上半場的入球，以及新加盟的巴西前鋒杜查祖利亞，下半場個人梅開二度，以4比0大勝香港U23，收穫聯賽首勝。

爭取聯賽首勝的理文，今場繼續有前日職前鋒杜查祖利亞擔任箭頭人物，中村祐人、迪高及戴上隊長臂章的亞哥斯達坐鎮中場，陳嘉豪負責把守最後一關。香港U23方面，龐焯熙繼續擔任正選門將，黃浩然與陳靜謙組成中堅組合，黃威及羅曉聰兩位超齡主力暫列後備。

主場出擊的理文，開局就靠兩翼側擊和角球攻勢，對香港U23狂轟濫炸。3分鐘，黃俊皓右路傳中，杜查祖利亞頭槌頂高。2分鐘後，張憙延開出角球，迪高前點二傳，荷西安祖門前撞入，為理文火速取得領先1比0。16分鐘，迪高落底傳中，杜查祖利亞頭槌頂中門楣。

領先後的理文未有放軟手腳，26分鐘一次角球攻勢，迪高跳起頭槌攻門斜出。其後杜查祖利亞主射前場罰球，可惜角度太正被龐焯熙沒收。40分鐘，中村祐人禁區落底傳中，今場正選出戰的張憙延第一時間門前撞射得手，完半場前為理文贏到2比0。

換邊後雙方都作出換人調動，香港U23派出袁世傑，而理文則換入顏樂楓及曾錦濤。51分鐘，香港U23終於製造出首次似樣埋門機會，林樂賢主射罰球，可惜僅僅高出。全場一直努力尋找機會的杜查祖利亞，60分鐘終於有收穫，這位新加盟的巴西前鋒，接應同鄉基華尼頓傳中，門前轉身抽射得手，斬獲個人加盟球隊的開齋波，並為球隊贏到3比0。

比賽後段，基華尼頓再獲得多次埋門機會，可惜這位攻擊手是日腳風欠順，多次錯失良機。82分鐘，余煒廉接應角球，第一時間射門亦告高出。另一邊廂，李藹軒的射門，亦未能威脅陳嘉豪。臨完場前補時階段，杜查祖利亞接應角球頭槌頂入，個人梅開二度兼為球隊「埋齋」，最終理文以4比0輕取香港U23，取得聯賽首勝。