港超聯　武士刀出鞘！杜查祖利亞：入波係次要

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（5日）尾場對決，理文在全場圍攻的情況下，以4比0收復香港U23。除了球隊奪得聯賽首勝，新加盟的巴西外援杜查祖利亞，亦斬獲在本地賽場的處子入球，其標誌性揮舞武士刀慶祝動作，亦首現本地賽場，賽後他不忘透露這個動作的起源。

「喺日本嘅時候，有日我受邀去到當地嘅影城拍片，仲被要求出演武士角色，片段出街後，日本嘅球迷開始叫我作『武士』，自此之後我決定每次入波後，都會做出扮演武士嘅慶祝動作，一開始日本球迷仲笑我，話我似揮動棒球棍多過武士刀，不忘糾正我嘅錯處。」職業生涯曾效力清水心跳及鹿島鹿角等多支日職球隊的杜查祖利亞，深受日本文化影響，加盟理文後第3次出戰終於「開齋」，入球後這位33歲巴西前鋒，當然不會放過機會「表現自己」的機會。

面對正選平均年齡只有20.8歲的香港U23，今場絕對是杜查祖利亞取得「士哥」的良機，擔任箭頭的他上半場積極與隊友尋求配合，多次獲得埋門機會，可惜都無功而還，換邊後，這位森巴兵終於在禁區內射破對手門將龐焯熙的十字關，並再於臨完場前，頭槌破門為球隊錦上添花。雖然最終個人梅開二度，但野心勃勃的杜查祖利亞，就直言自己並不滿足於入球：「我嘅首要目標係贏得冠軍，而唔止係入波，我知道自己有責任『士哥』同為隊友助攻，但如果完季嘅時候，我自己射入30球但球隊失落冠軍，呢個唔係我嚟呢度想達到嘅結果。」