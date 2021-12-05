漢尼拔加盟建龍飛馬　新季衝前6

今季升班的建龍飛馬經過銀牌賽洗禮後，已重拾鬥志積極備戰甲一聯賽，賽前另有好消息，居港外援漢尼拔已正式歸隊，預計首戰對南華能上陣，值得期待。

建龍飛馬高級組銀牌賽兩戰告負下畢業，主教練香振強表示，陣中不少球員由甲二升上來，大賽經驗尚淺，相信經過銀牌賽的經驗，加上一星期5課密集訓練，默契會更好。他期望陣中經驗之將漢尼拔及隊長馮嘉豪和韓天次，可以帶領年輕球員進步。曾效力東方龍獅的加拿大籍外援漢尼拔今季轉投建龍飛馬，香Sir大讚此子：「他人品很好，非常樂於指導年輕隊友，相信他有助球隊成長。我們目標是不當『升降機』，希望可以衝擊前6位置。」

2年後再見漢尼拔，發現這位中鋒增磅不少，對於重返賽場，他表示相當期待，特別期待對另一位加拿大外援麥洛連:「這2年疫情下自己都經歷了很多高高低低，好感恩可以回來香港打球。今季很多實力強勁的內線球員，很期待與他們對碰。」

由遊協轉投建龍的馮嘉豪迎來第6個球季，坦言銀牌對東方龍獅及崇德飛鷹表現令人失望，「對飛鷹一仗，其實每人行多步就可以贏波，只差一點點。最想他們學習輸波或者被其他隊大炒時，不要低頭，不要理會觀眾、對面隊，享受比賽，做好自己就可以。」

領隊黃萬里（AJ）表示，建龍飛馬目光遠大，球場希望上交岀拼搏表現，用籃球凝聚球迷，另外亦會積極推廣籃球，回饋社會。