54歲三浦知良「堅持作戰」　反遭批評

日本球壇「傳奇之男」三浦知良約滿，將會離開效力咗17年嘅日職球隊FC橫濱，呢位54歲前鋒仍然未打算退休，希望另覓球隊延續球員生涯。

雖然三浦知良嘅「不死精神」令人佩服，但同時引起唔少批評，日本國內輿論認為佢明知自己身體狀態不足以應付比賽，但卻痴戀個人紀錄，唔肯掛靴，無論效力邊一支球隊，都會嘥咗1個名額，阻礙年輕球員上位。

三浦知良2005年由神戶勝利船轉投FC橫濱，2017年3月12日對群馬草津溫泉，佢射入1球，以50歲零14日成為球壇史上最大年齡入波嘅職業球員。不過，三浦知良近年上陣時間愈來愈少，2021年日職僅上陣1次，而且只係踢咗1分鐘，FC橫濱最終排包尾降班，亦無意再同三浦知良續約。

日本輿論指FC橫濱一直只係當三浦知良係「宣傳招牌」，浪費咗1個畀年輕球員嘅名額，而三浦知良亦明知自己無法喺球場上發揮作用，卻仍然霸住個位，對球隊實屬不利，雙方今次終於唔再續約，其實係好事。

不過，三浦知良堅信自己仍然可以繼續比賽，問題係仲有邊隊願意接收呢個「宣傳招牌」。