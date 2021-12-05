蘭歷克首演　曼聯逼搶響勝鼓

周日（5日）晚英超矚目好戲，曼聯主場1比0小勝水晶宮。今場係「現代足球教父」蘭歷克上任曼聯看守領隊首演，一眾紅魔將士都搏晒命，結果憑費特洛迪古斯末段建殊功，以1比0贏波，為曼聯進入「蘭歷克時代」揭開序幕！

曼聯正選陣容未有大改動，派出上仗險勝阿仙奴嘅正選11人，賽前傳出受傷嘅C朗拿度已無大礙，繼續正選披甲；水晶宮賽前一度傳出主帥韋拉家庭原因暫時離隊，但最終佢都趕及歸隊領軍，幾位攻擊主力韋費特沙夏、賓迪基、干拿加歷查全部正選登場。

蘭歷克為曼聯注入逼搶戰術，首次領軍已看出球隊踢法改變，全軍積極搶波，連36歲嘅C朗都唔例外，上半場射門多達12次，控球率接近7成，水晶宮憑反擊亦有5次埋門，半場互無紀錄。

下半場形勢冇變，曼聯控制大局但欠攻門，反而對方一次反擊幾乎得米，75分鐘，佐敦阿休右路窄位攻門，貼住白界斜出；曼聯大難不死即有後福，兩分鐘後，費特洛迪古斯接應格連活特回傳，禁區熨射彎入網窩，曼聯領先1比0，並保持勝局完場。