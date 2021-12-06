蘭歷克解構曼聯4222殺陣　C朗獲點名讚揚

曼聯周日(5日)英超主場1比0擊敗水晶宮，為新帥蘭歷克打響頭炮，呢位德國教頭賽後大讚球隊表現比預期中更好，而且亦罕有詳細解釋球隊改踢嘅全新4-2-2-2陣式，將會係「紅魔鬼」未來重點戰術。早前被質疑「踢唔掂」逼搶戰術嘅C朗拿度，今場雖然冇波入，但亦獲蘭歷克點名讚揚。

蘭歷克上任第1擊，正選11人同上場贏阿仙奴相同，睇落以為係慣用嘅4-2-3-1陣式，但實際上係蘭歷克一直推崇嘅4-2-2-2陣式，63歲嘅蘭歷克賽後解釋：「上場贏波之後，合理做法係唔好改太多嘢，最大問題係點樣逼搶同控制比賽，所以我決定用4-2-2-2，C朗同拉舒福特做雙箭頭，用速度去製造直線波。」

喺呢個新陣式入面，費特同麥湯米尼係雙防中，C朗同拉舒福特係雙箭頭，查頓辛祖同般奴費南迪斯就出任內切翼鋒，成為球隊兩個「10號」，蘭歷克表：「除咗辛祖同般奴踢『10號』外，其他球員位置同以前一樣，呢2個『10號位』係最具挑戰性，但佢哋踢得好好，令兩個閘可以上前踢到翼衛一樣，我想每個球員都喺自己最佳位置。」

焦點人物C朗今仗踢足全場，雖然未有入球進帳，但全場積極協防，去到95分鐘仲有全速回追畫面，全場6次爭頂3次成功，3次地面對抗亦贏出2次，蘭歷克賽後亦點名讚揚：「我哋想踢雙箭頭，尤其係喺球場中路，C朗今場冇波在腳嗰陣嘅表現冇得頂！」