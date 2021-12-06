謝拉特贏羅渣士　維拉反彈狙擊利物浦

阿士東維拉自從聘請謝拉特執教後，球隊成績穩步上揚，周一(6日)凌晨英超主場「師傅」羅渣士執教嘅李斯特城，先失波之下連入2球反勝2比1，係謝拉特執教4場比賽第3勝。維拉下仗會作客利物浦，亦係謝拉特領隊生涯首度去晏菲路球場倒戈。

維拉今場入局較慢，14分鐘被哈維班尼斯攻陷先落後，不過維拉好快就反彈，3分鐘後貝安迪亞頭槌攻門，中堅安斯干沙門前腳尖篤入。完半場前維拉本來可以反先，但積及藍斯入波被指侵犯門將在先，爭議性被判詐胡，好在維拉最終都贏到波，安斯干沙54分鐘接應角球頂入致勝球，助維拉贏2比1。

謝拉特接掌維拉教鞭後，4場聯賽有3勝1負佳績，由護級區上返去第10位。謝拉特賽前承認當年離開利物浦，一大原因係未受羅渣士重用，今場贏波可以話出番啖氣，而佢下輪就會率維拉倒戈利物浦，謝拉特表示：「我哋要為每1分戰鬥，去到晏菲路球場要盡可能搶分，呢場波主角係維拉而唔係我，外面啲人點睇我控制唔到，但維拉會充滿信心咁出戰。」