超激！咸美頓總分追平韋斯塔本　下仗定生死

今季F1踏入尾聲，但戰況一場比一場激烈，周日在沙特阿拉伯站的戰況一波三折充滿戲劇性，爭取8奪F1總冠軍的「黑帝」咸美頓贏得今站冠軍兼造出最快圈速，紅牛「車神」麥斯韋斯塔本被罰5秒屈居亞席，讓咸美頓在車手榜追平，二人將於煞科戰阿布扎比「決生死」！

比賽在史上平均速度最快的封街賽道吉達賽道上演，令車手們傷透腦筋，米克舒麥加第10圈撞上護牆，重新起步之後又不斷發生炒車意外，需要兩度出示紅旗共5位車手退賽；第三次起步之後，「平治車王」咸美頓與韋斯塔本之爭成為焦點，一直在車手榜領先的韋斯塔本最近兩站無緣奪冠已被咸美頓追貼，今站全力採取搶攻，重新起步不久已搶得領先位置，但仍要抵住咸美頓的壓力，雙方不斷上演攻防戰。

直至第37圈韋斯塔本與啟動了DRS進攻的咸美頓發生碰撞，二人一齊衝出跑道，隨後又在第27號彎的入口前幾百尺不尋常減速，讓咸美頓直撞上去，因此賽後經調查後這個切彎行為被罰5秒。至第43圈咸美頓已經領先韋斯塔本3秒，並在第47圈做出最快圈速，率先衝過終點，以兩小時06分15秒118贏得今站冠軍。

由於「黑帝」做出最快單圈再獲加1分，連贏三個分站冠軍的咸美頓在車手榜追平了韋斯塔本，二人同獲369.5分，而韋斯塔本由於勝出分站較多暫時仍然排車手榜首位，本周日(12日)在阿布扎比的煞科戰將成為他們爭奪今屆總冠軍的生死戰。