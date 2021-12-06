趙心童震驚桌球壇　全英封王成最年輕冠軍

被奧蘇里雲譽為「桌球壇費達拿」的中國新星趙心童，周日在全英賽再展示其天才潛力，以10比5力挫比利時的比素，首次躋身排名賽決賽即封王，成為史上首位奪冠的90後，繼卓林普於2011年之後最年輕的全英冠軍，並繼丁俊暉及顏丙濤之後，成為第三位捧走這項桌球壇傳統大賽錦標的中國人。

24歲的趙心童今個比賽過關斬將，其中在32強以6比5力壓「巫師」希堅斯，繼而去到準決賽以6比1大勝鶴健士，表現相當搶鏡，至冠軍戰發揮保持尚佳狀態，在首節已領先5比3，繼續愈戰愈勇，頻頻「起迫」，第10局更出一cue120，最終10比5完勝，就連對手比素賽後也表示輸得心服。

趙心童成為首位90後的桌壇三大賽冠軍，世界排名跳升17級至第9，成為為自己贏來得來季大師賽（世界前16）的參賽資格，同時亦榮升為中國「一哥」，顏丙濤與老大哥丁俊暉的最新排名為16及27。

賽後趙心童以英語接受現場主持的訪問，顯得有點怕羞的他表示:「非常激動，我喜愛這裡,比賽時盡了全力很高興贏得這個冠軍。」主持人再提問到他於14歲時就曾打贏戴維斯，為何直到24歲才出成績，這位新星笑稱:「過去10年我都在家努力練習。」這時全場捧腹大笑，而他續稱:「全英賽是桌球壇的夢想殿堂，這是我最大的夢想，我做到了。」