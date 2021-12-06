杜凱琹黃鎮廷「港日大戰」告負　無緣單打4強

香港乒乓球「一姐」杜凱琹於新加坡舉行的WTT世界盃總決賽爆冷擊敗新科世界冠軍王曼昱後，周一（6日）在8強總比數1：3不敵日本21歲新星早田希娜，無緣4強。另外，香港「一哥」黃鎮廷亦以1：3不敵日本「神童」張本智和，8強止步。

世界排名前16的男女單球手可獲得WTT世界盃總決賽參賽資格，排名第12的杜凱琹在女單首圈直落3：0擊敗剛奪世錦賽女單、女雙冠軍的中國球手王曼昱，表現令人驚喜，次圈她迎來近況大勇的日本球手早田希娜。

日本「一姐」伊藤美誠缺席今站賽事，由世界排名第17的早田希娜後補參加，這位世錦賽女雙及混雙均奪銀牌得主在首圈擊敗排名比她高9位的中華台北名將鄭怡靜後，次圈亦令香港「一姐」陷入苦戰。杜凱琹今場先以1：11、5：11連失兩局，其後她打出11：6扳回一局，惜未能延續氣勢，再失一局8：11，未能報卻9月WTT球星挑戰賽多哈站落敗之仇。早田希娜晉級後將大戰世界排名高踞第2的孫穎莎。

男單8強同樣上演「港日大戰」，香港代表黃鎮廷與日本「一哥」張本智和鬥得激烈，黃鎮廷失一局4：11後，打出11：7一度扳成平手，其後他再失一局6：11，最後在第4局鬥到加時才以11：13落敗，無緣4強。