【甲一直播】東方龍獅常規賽第一擊　勢展超強火力

誰是甲一火力最猛球隊？早前於銀牌淨勝對手45分的東方龍獅籃球隊，周三（12月8日）將在聯賽登場，迎戰全華班隊伍安保漢友。這是「藍軍」東方龍獅今季常規賽的第一場賽事，也是雙方首度對碰，預料「藍軍」眾射手蓄銳待發，究竟漢友防守如何抵擋招架？on.cc東網將直播賽事，球迷萬勿錯過。（on.cc東網於周三晚上8時40分直播）

收看直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可欣賞：

「BIG 4」東方龍獅自10月26日對永倫後，已逾月未有比賽，密密練兵準備常規賽。「藍軍」於銀牌錄得2勝2負，包括先後擊敗建龍飛馬（97:52）及康仁福建（102:98），亦曾不敵南華（74:76）及永倫（78:81），兩場敗仗僅以些微分數見負。東方龍獅4仗平均得分為87.75，於「BIG 4」球隊中排名第一，比南華的場均85分及永倫的83.2分更高。其中對建龍飛馬淨勝45分，更創下銀牌最大淨勝分紀錄。

事實上，拉利羅斯的命中率不俗及「食胡位」多，也能牽引對方防守，為隊友製造空間，有助陳兆榮、梁嘉顯及李琪等射手發炮。而內線新星卜聿揚及胡卓斌等亦有亮眼表現，加上徐遠成及楊睿騏等好手，論實力，來仗「藍軍」定被看高一線。相反漢友調整了常規賽名單，舊有主力趙鍵鋒及馬嘉聰不在陣中，要以全華班對抗東方龍獅，將是一場極大的考驗。

今場賽事直播由東方龍獅籃球隊呈獻，球迷可透過球隊Facebook專頁Eastern Long Lions Basketball Team觀看比賽，而睇體Facebook亦會同步直播。屆時星級評述吳毅豪及何振然將陪大家欣賞賽事！