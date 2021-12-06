阿仙奴勢強！賓尼迪斯等執包袱

今晚英超獨腳戲愛華頓主場對阿仙奴，「拖肥糖」愛華頓近7場聯賽僅得1和6負，上場「默郡打吡」更以1比4大敗於利物浦腳下，引發球迷強烈不滿，領隊賓尼迪斯承受壓力極為巨大，內部士氣低迷，阿仙奴係時候乘虛而入，直取客勝。（Now 621周二凌晨4時直播）

愛華頓今夏請嚟賓尼迪斯執教，注定鑄成大錯，皆因「肥賓」曾執教利物浦6年，為「紅軍」捧過歐聯冠軍，早就成為「拖肥」球迷眼中釘，球隊季初成績唔錯，勉強令反對者收聲，但近期表現差劣，「反賓派」立即發難，上仗打吡戰開波19分鐘就落後兩粒，即時有唔少主場球迷離場以示不滿，同時亦反映「拖肥糖」表現實在不堪入目。愛華頓近7場英超1和6負，證明「肥賓」冇晒符，相信唔只球迷，甚至球員都可能對佢失去信心，愛華頓一日唔換帥都難望翻身。

阿仙奴近3場輸兩場，但所負對手係利物浦同曼聯，雖敗不辱。其實「兵工廠」整體演出唔曳，伊美路維、馬田奧迪加特及布卡約沙卡等新星有活力又有鬥心，足以攻破軍心不穩嘅愛華頓大門，今仗有力反客為主。