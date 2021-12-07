愛華頓絕殺阿仙奴　賓尼迪斯帥位暫保

近日出現大地震嘅愛華頓，周二(7日)凌晨英超大踢爭氣波，主場喺92分鐘攻入「絕殺」2比1反勝阿仙奴，終止聯賽8場不勝頹勢。賽前有總監白蘭斯被炒嘅愛華頓，今場27分鐘亦有球迷集體離場抗議行動，但一眾球員演出賣力，最終拎到呢場寶貴勝仗，令領隊賓尼迪斯帥位暫時得保。

愛華頓今場踢得非常積極，不斷逼搶令阿仙奴處於下風，李察利尼44分鐘頂入因越位被判詐胡，結果上半場補時階段被阿仙奴僅有嘅攻勢，由馬田奧迪加特接應基蘭泰亞尼傳中射入。下半場愛華頓繼續施壓，李察利臣58分鐘單刀射入但第2次因越位食詐胡，不過呢位巴西前鋒努力終有回報，79分鐘執雞頂入追成1比1平手。

雙方尾段互有攻守，阿仙奴曾有尼基迪亞頭槌攻門中柱彈出，愛華頓戰至92分鐘拎到「絕殺」，迪馬雷格雷中路推順後轟出世界波，帶領愛華頓拎到2個半月以來首場勝仗。賓尼迪斯賽後表示：「當球隊上下一心，就會變得更加強大，希望今場係重返正軌第1步，球員顯示出決心，大家可以好好享受呢場勝利。」