雖敗猶榮！吳安儀差啲創造歷史

香港「四眼Cue后」吳安儀在男子職業球壇再成焦點，周一（6日）在蘇格蘭公開賽首圈面對世界排名第6的「魔術師」梅菲，激戰7局並一度領先3比1，並迫壓這位前世界冠軍交出「真功夫」，安儀最終憾負出局卻贏來掌聲。

今季獲得WST頒發男子職業賽參賽外咭的吳安儀，早前剛在伊甸女子大師賽捧盃，士氣高漲，更找來「金左手」威廉斯練習，對今仗迎戰梅菲作好準備，而這位女子三屆世界冠軍開局即打出一cue61度「開個靚頭」，在第一節的頭四局採取主動，以3比1領先返回更衣室，很有機會製造歷史，成為首位打贏世界TOP10的女將，小休後狀態一般的梅菲發力，第5局即以74比0零封對手，為求爭取世界格蘭披治賽入圍資格的他繼續反擊，連追兩局後至3比3，在決勝的第7局更轟出一cue130，零封安儀不留反擊機會，梅菲終以4比3躋身次圈。

單年排名居於37位的梅菲，近期因背痛問題影响表現，他目前要積極爭取32強的入圍：「世界格蘭披治仍然還有機會，過去幾季我曾是排第二，今季我非常努力，但傷患對我練習都有影響。」

即使他早前曾批評職業賽不應該業餘球手參與，但他卻對女子球員參賽表示歡迎，「對於世界桌球巡迴賽事發展，我們不應只有男子賽，這是重要的，而安儀與伊雲絲能在職業賽事上比賽，對她們甚至其他人都有利，這可以令桌球世界更擴大。」梅菲下仗將面對中國的李行。

至於世界第二的「準神」卓林普則速戰速決，他以平均出cue15.9秒的氣勢，以4比0轟走米堅斯；而希堅斯則以4比1淘汰貝頓，將於泰國的沙安簡碰頭。