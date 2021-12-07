巴塞歐聯分組賽出局　財政會爆煲

西甲勁旅巴塞隆拿將於周四(9日)凌晨歐聯E組作客拜仁慕尼黑， 巴塞必須贏波，先至可以確保獲得出線資格，一旦出局，唔止聲譽受損，更加會令球會財政問題惡化，有爆煲危機。

根據西班牙《每日體育報》爆料，巴塞隆拿制定今季財政預算時，已經計埋球隊打入歐聯8強，可以獲得嘅2,020萬歐元收入，包括16強有960萬歐元，8強有1,060萬歐元。如果巴塞分組賽出局，冇咗呢筆收入，就會出現2,020萬歐元資金缺口，令財政問題惡化。

即使巴塞隆拿獲得小組賽第3名，轉戰歐霸盃，但由於呢項「二奶盃」獎金比較少，就算巴塞捧盃，都只能獲得1,490萬歐元收入，仲少過打入歐聯8強一大截。因此，巴塞隆拿今仗勝負，可以話係關乎球會生死存亡。

另外，巴塞隆拿中場新星柏迪透露，少年時期曾經去皇馬訓腳，但並未被選中：「我曾經去過皇馬訓腳一星期，當時天氣好凍，據講皇馬方面認為我水平唔夠，所以之後去咗拉斯彭馬斯，我要多謝拉斯彭馬斯嘅栽培，先至有今日嘅成就。」

19歲嘅柏迪近年火迅冒起，已成為巴塞隆拿及西班牙國家隊主力，早前更獲得金童獎殊榮，皇馬當年真係走寶。不過，呢位中場有傷在身，預料缺陣歐聯對拜仁慕尼黑。