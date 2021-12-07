波圖馬體會生死戰　有你冇我

歐聯B組生死戰，波圖主場迎戰馬德里體育會。呢組目前形勢微妙，波圖僅領先AC米蘭及馬體會1分排次席，今仗只要贏波即可肯定以次名出線，但和或負將有不同命運，不得不謹慎行事，2.5球入球細值捧。（Now 644周三凌晨4時直播）

火力疲弱以守代攻

利物浦上仗喺提前出線情況下，仍以2比0擊敗波圖，反映「紅軍」實力超班，而波圖未能提早一輪取得次名出線資格，只怪自己唔爭氣，不過出線主動權仲喺手，今仗只要擊敗馬體會即可出線，可惜波圖攻力甚弱，喺今屆分組賽只係攻入3球，屬同組最差，要爭取勝仗談何容易。

歐洲足協今屆取消作客入球優惠，馬體會雖與A米同分，但得失球較差排B組榜末，形勢最為惡劣，今仗必須擊敗波圖全取3分，並寄望A米失分畀利物浦，先有機會逃出生天次名出線。然而，唯一可以肯定嘅係，佢哋贏波嘅話，至少取得歐霸盃附加賽資格，因此今仗絕對係背水一戰。況且兩軍今屆歐聯首次碰頭踢成0比0，喺出線壓力下再相遇，定必踢得更加小心，避免犯錯，加上波圖歐聯賽事入球偏少，5場賽事4次開2球或以下，捧入球細正路。

直播表

周三1:45am 歐聯 RB萊比錫 Vs 曼城

Now 643

周三1:45am 歐聯 巴黎聖日耳門 Vs 布魯日

Now 644

周三4:00am 歐聯 皇家馬德里 Vs 國際米蘭

Now 645

周三4:00am 歐聯 AC米蘭 Vs 利物浦

Now 643

周三4:00am 歐聯 波圖 Vs 馬德里體育會

Now 644

周三4:00am 歐聯 阿積士 Vs 士砵亭

Now 646