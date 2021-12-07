蘭歷克埋班簽2舊部　曼聯第二把交椅現身！

蘭歷克正式執教曼聯後，目前起用蘇斯克查時代留低嘅教練團幫手，不過呢位德國教頭一直強調會引入自己嘅人，近日就閃電招攬兩大猛人加盟。德國運動心理學家蘭斯已率先到步，至於前紐約紅牛同FC多倫多主帥岩馬士，日前亦獲發工作證，將會正式加盟。

出任曼聯看守領隊嘅蘭歷克，早前透露會引入2至3名教練，46歲嘅運動心理學家蘭斯就係第1人，雖然目前正申請工作證，但周一(6日)已經喺卡寧頓訓練基地同球員見面，佢喺史浩克04同RB萊比錫都跟過蘭歷克搵食，兩人合作相當愉快。

不過更加矚目嘅係美國教練岩馬士，呢位曾經執教過紐約紅牛嘅教頭，今年7月先被FC多倫多炒魷，雖然佢做主帥嘅成績未如理想，但佢喺2018年執教紐約紅牛嗰陣，喺重奪控球權速度係美職第1位，前場逼搶同直接進攻踢法都同蘭歷克相同，明顯係「足球教父」嘅信徒。

據英國《曼徹斯特晚報》消息，岩馬斯嘅加盟可能會令原本助教費倫離隊，由於另一助教卡域克早前已經宣布離開，岩馬斯可望成為蘭歷克身邊「第二把交椅」。