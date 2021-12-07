甲一聯賽　建龍飛馬首度挑戰南華望盡情發揮

甲一衞冕球隊南華周二（7日）晚上7時再度出擊，於灣仔修頓場館遇上今季升班球隊建龍飛馬，後者居港外援球員漢尼拔趕及歸隊，有望拉近雙方差距。尾場8時40分由永倫對遊協，票價60元，學生長者優惠票40元。

應屆銀牌冠軍南華於甲一開咧戰對南青未受考驗，以92比58旗開得勝，建龍飛馬主教練香振強表示，今場對南華已做足心理準備應付硬仗：「南華是一支好強的球隊，疫情期間他們都沒有間斷訓練，大家都見到銀牌賽他們不論正選和板凳球員都具備實力，加上職業教練安排的戰術得宜，整個系統都很鞏固，今次和他們較量會是很寶貴的學習機會。」他鼓勵一班年輕球員珍惜機會，盡情享受今場比賽：「我們大部分球員由甲二升上甲一，未有機會鬥過南華這樣的強隊，故希望球員身心都能準備好迎接這場大戰。」

居港外援漢尼拔已正式歸隊，有望對南華一戰上陣，建龍飛馬隊長馮嘉豪表示，為備戰甲一球季，建龍飛馬由一星期3課增加至5課，期望盡快從細節上改善問題及建立默契。本身任職教師的他期待今季挑戰列強能打出拚勁，和一班隊友共同進退：「今季作為球員會有很大的進步空間，因為教練好信任球員，會鼓勵我們多作嘗試，例如今季我會分擔更多串連工作。而我落到場就一定會去到盡，就算教書放工比賽都好，每一場我都會搏命。就算落後，我都會繼續跑。」

尾場由永倫對遊協，前者在銀牌賽憑「得分機器」泰那和賀斯福分別攻入24分和19分，以102比72輕鬆取勝。遊協陣中不少甲一「初哥」，球賽經驗尚淺，第二次「越級」挑戰永倫，能否牽制泰那和賀斯福將成關鍵。永倫賽程先甜後苦，對遊協、崇德飛鷹及建龍飛馬之後，接連遇上東方龍獅及南華，頭3場有望為永倫提供試陣機會，讓年輕球員吸收比賽經驗，建立默契。