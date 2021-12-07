中超　青島隊欠薪仍斥千萬挖角韓職最佳教練

休戰近4個月的中超，將於周日（12日）重燃戰火，護級組球隊上海申花和青島隊將會打響頭炮。惟深陷財政危機的青島隊，近日陣中球員醞釀罷踢，要求球會能在開賽前解決欠薪問題，更同時傳出球隊有意換帥，斥千萬美金引入韓職球隊浦項制鐵主帥金基東。

不少中超球隊近年相繼出現財政營運困難，令次階段聯賽征途注定要在欠薪危機的陰霾下舉行。其中即將出戰護級組賽事的青島隊，是其中一間出現欠薪問題多時的球會，據《足球》報報導，近日受影響球員就於開會期間，表明不願意在相關問題未解決的情況下，進入蘇州賽區作賽，為中超重開再添不明朗因素。

中超第二階段賽事以防疫為由，繼續以封閉形式進行，爭冠組和護級組分別位處廣州和蘇州賽區，意味各隊職球員將要長時間與外界隔離，加上有汗出無糧出的情況發生，青島隊球員難免出現抵觸情緒。據報青島隊會方已提出股權分置改革方案，以救燃眉之急，但成功機會不大。

現時由國內名帥吳金貴領軍的青島隊，是今季少數未換帥的球隊之一，但這個情況隨時有變。據南韓球圈消息，早前帶領韓職球隊浦項制鐵，闖入「亞冠盃」決賽的主教練金基東，引起了青島隊的興趣，這支中超球隊更有意以1500萬美金（折合約1億1700萬港元），邀請這位曾奪得韓職最佳教練獎的49歲教頭加盟。