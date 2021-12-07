澳網又少一粒星！前美網冠軍因新冠疫情退賽

已經爆發超過兩年的新冠肺炎疫情，繼續令人難以回復正常生活，2019年女單冠軍加拿大的安德莉絲高宣布，因疫情隔離及自己的心理健康問題，決定放棄下月舉行的澳洲網球公開賽，令這項明年首個大滿貫又再少一位大滿貫盟主亮相。

早前瑞士天王費達拿已經宣布因身體未完全康復而缺席來屆澳網，而前年美網女單盟主安德莉絲高周一在個人社交網宣布退出明年澳網：「這種感覺就如把全世界放在我肩上。」這位21歲加拿大新星其外婆幾星期前因確診新冠肺炎要入ICU：「我希望畀自己時間重啟、恢復及在這個狀態下成長，我想多做慈善作出回饋，因為我想把自己變得更強大。我要退出今屆澳網，並且要多做訓練去準備2022賽季。」

安德莉絲高於2019年美網戰勝「細威」S威廉絲奪冠，贏得生涯首個大滿貫女單冠軍，被寄予厚望，認為這位加拿大的00後有機會成為掀女網新世代，然而她因傷病問題再加上疫情影響，錯過了2020賽季，時隔15個月重返戰場出戰年初的澳網，但成績平平，今季大滿貫成績最好已是美網躋身第4圈；目前世界排名已降至第46位。