英足盃第3圈抽籤　曼聯硬撼阿士東維拉

英格蘭足總盃第3圈完成抽籤，最受矚目必定係曼聯抽中對阿士東維拉，合演「全英超」戲碼，兩軍同樣早前經歷換帥後，獲得重生，紅魔鬼「足球教父」蘭歷克遇上前利物浦「神奇隊長」謝拉特，充滿「雙紅會」色彩，肯定好睇過戲。

曼聯由蘭歷克帶隊後，改踢逼搶戰術，球員表現非常落力，重現久違嘅魔性，阿士東維拉喺謝拉特執教之下，亦成功由谷底反彈，近4場英超贏3場，僅以1比2不敵曼城，「謝老四」球員時代效力利物浦，成為曼聯球迷嘅眼中釘，佢今次率領維拉作客奧脫福球場，勢必增加現場緊張氣氛。

值得一提，維拉曾於9月今季英超作客以1比0擊敗曼聯。其他「全英超」戲碼仲有李斯特城抽中對屈福特，韋斯咸對列斯聯。

另外，唔少傳統豪門抽到上上籤，利物浦將會對英甲球隊梳士貝利，熱刺對英甲球隊摩甘比，曼城抽中英乙球隊史雲頓，車路士嘅對手更加只係第5級別聯賽球隊車士打菲特，阿仙奴遇上英冠球隊諾定咸森林，已經算比較「難踢」，英足盃第3圈賽事將於下月初舉行。