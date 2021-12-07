想入16強非勝不可　AC米蘭追擊利物浦

歐聯B組終極大戰，AC米蘭主場迎戰利物浦，「紅黑兵團」依家只得4分在手，要出線嘅話今仗非勝不可，必定抱住破釜沉舟決心。反觀英超豪門利物浦已穩奪首名出線席位，今場風流波好大機會輪換陣容，畀部分主力休息，加上利物浦近5次歐聯作客意甲球隊1勝4負，一於博AC米蘭主勝。（Now 643周三凌晨4時直播）

AC米蘭依家落後第2位波圖1分，並憑較佳得失球力壓同分嘅馬德里體育會排第3位，因此AC米蘭今場必須贏波，先有希望獲得出線資格。雖然AC米蘭爭出線形勢被動，但今場目標非常明確，就係盡最後努力爭取贏波，爭入16強之餘，同時亦至少要確保歐霸盃附加賽資格。

事實上，AC米蘭近期狀態理想，上輪歐聯作客擊敗馬德里體育會，入波功臣祖利亞美斯亞斯一戰成名，呢位巴西進攻球員其後喺意甲對熱拿亞再梅開二度，腳風非常順，加上「神鋒」伊巴謙莫域亦頻頻入波，有力撕開利物浦防線。

紅軍已晉級或輪換

利物浦喺分組賽5戰5勝穩奪首名，今場對佢哋只屬例行公事，戰意成疑，加上「紅軍」近期賽程頻密，領隊高普好大機會收起部分主將，留力踢英超。其實利物浦喺首循環主場對AC米蘭亦陷入苦戰，最後僅贏3比2，今場作客加上半力出擊，情況更加唔樂觀。