HKACEP助展第二人生　羅亮添譚舜而夢成真

港隊在東京奧運創下佳績，掀起全城對運動員的關注，運動員將青春投放在訓練上，在場上打拼過後，總有退下來的一天。前香港三項鐵人運動員羅亮添及前香港保齡球運動員譚舜而已告別體壇，二人透過港協暨奧委會香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）協助，各自找到新方向，讓他們在開展退役後的第二人生。

HKACEP自2008年成立以來，至今已幫助超過250個運動員成功轉型。前亞運會獎牌得主三鐵運動員羅亮添為了家庭決意轉型加入了紀律部隊，現已成為兩孩之父的他曾透過退役運動員轉型計劃擔任「奧夢成真」助理主任及學校體育推廣主任，吸收工作經驗。透過計劃除了為他提供穩定收入，更讓他學懂職場上技能及溝通技巧。

羅亮添正式畢業成為懲教助理後，遇上幼子剛出世，雖然在工作或家庭方面都十分繁忙，羅亮添仍繼續修讀高級文憑，並計劃畢業後，向HKACEP申請獎學金報讀學士學位，希望事業能更上一層樓。他寄語運動員退役後放下光環，虛心地學習，勇於接受新事物，進步空間才會更大。

至於前香港保齡球運動員譚舜而於2018年退役，現職非牟利機構的計劃經理。她形容轉型的路雖然迂迴，卻有很多得著。她跟羅亮添一樣，曾經參加退役運動員轉型計劃，先後任職康文署擔任康樂事務經理及運動治療中心助理，及後為了增加使命感，她轉職到非牟利機構工作。

即使譚舜而已持有學士學位，仍自覺不足決定修讀碩士課程。她透過HKACEP與香港教育大學簽訂的合作備忘，以特別收生機制，成功入讀運動教練及管理社會科學碩士。課程令她掌握更多運動管理的知識，同時提升她的職場競爭力。她希望透過現時的工作，幫助更多有需要的人士，繼續貢獻社會。

由HKACEP主辦的「超越理想 成就非凡」嘉許典禮將於12月13日假奧運大樓舉行，活動今年以生涯規劃作為主題，助退役運動員轉型就業。今年HKACEP將會與超過35間機構合作，為運動員提供逾170個工作職位。