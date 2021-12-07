建龍外援漢尼拔僅得1分　南華炒對手66分創紀錄

建龍飛馬外援漢尼拔歸隊，本來預計與南華首席中鋒惠龍兒，有一番龍爭虎鬥，但此子闊別甲一兩年，明顯不在狀態，今晚（7日）在修頓場館僅得1分。反觀南華展現衛冕氣勢，點點開花，終以102：36大炒對手，兼創下今季單場最大分差。

建龍在「開咧」前召回外援漢尼拔，這個身高2米08的加拿大籍中鋒，顯然需要時間重拾節奏，沒與惠龍兒硬碰硬，由李旭川、馮嘉豪和黃偉琪在中遠距離發炮，咬緊比數。但隨着南華後衛楊和「着火」，連取7分，打出一段13：0的攻勢，很快拉開29：11。第二節南華灑起「三分雨」，余理洋、曾湛元、張延隆和梁兆華接連中鵠，瞬間擴大到30分差。反觀建龍進攻「hang機」，又送出「籃板放題」，落後18：57返回更衣室。

換邊後，漢尼拔仍舊打得掙扎，6分鐘過去，才憑着罰球「破蛋」。隊長韓天次連入2顆三分球，單節取得8分，嘗試為建龍「止血」，但孤掌難鳴，被大幅拋離29：73，令決勝節失去意義。南華未有手軟，頻頻「偷波快攻一條龍」，葉耀邦更攻進10分，終在全隊12人皆有進帳下，以102：36大炒對手。

南華有5人得分上雙，楊和和梁兆華分別取得18分和15分，建龍僅得韓天次有雙位數進帳，獲12分。他稱要學習對手執行力：「香sir（教練香振強）叫我們多些剷籃分球，有段時間打得還好，但一打亂節奏就⋯⋯」他指漢尼拔「已努力中」，還需時間重拾狀態，今晚會好好休息，準備周四（9日）迎戰康仁福建：「我們一定會拚盡，這場就會見真章。」