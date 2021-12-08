歐聯最火爆之夜　驚現6張紅牌

周三(8日)凌晨歐聯上演最火爆之夜，8場比賽合共出現6張紅牌，追平歐聯史上單日賽事最多紅牌紀錄。其中「死亡B組」成為風暴中心，波圖主場對馬德里體育會，雙方加埋有3人被逐，最終馬體會贏3比1，後來居上取得出線16強席位。

賽前波圖僅領先AC米蘭、馬體會1分，3隊只有1隊可以出線，包尾嘅馬體會非勝不可，呢支西甲勁旅開賽13分鐘，就遭到打擊，射手蘇亞雷斯受傷退下火線，幸好隊友們夠落力，基沙文喺56分鐘射入，為馬體會打開紀錄。

其後比賽刮起紅牌風暴，67分鐘馬體會中場恩歷克卡拉斯高爭波時，同對手發生衝突，繼而一拳打向波圖中場奧達維奧艾美臣頭部，結果被球證直接出示紅牌趕出場。

不過，波圖球員亦愈踢愈躁，僅過3分鐘之後，後衞韋達爾拿斯文圖故意推跌馬體會前鋒馬菲奧斯根夏，立即引起雙方職球員發生衝突，最終韋達爾拿斯文圖同後備席上嘅門將馬捷斯一齊被逐。

踢到補時，賽事再出現高潮，馬體會由安祖哥利亞、迪保羅各入1球，領先至3比0，波圖靠沙治奧奧利華拉射入12碼，追至1比3，但為時已晚。由於同組AC米蘭1比2不敵利物浦，馬體會取得小組次名出線資格。

值得一提，同日比賽，曼城後衞基爾獲加、國際米蘭中場尼高路巴列拿、比錫達斯後衞威連頓都攞紅牌，以6張紅牌，追平2009年10月21日創下嘅單日歐聯賽事最多紅牌紀錄。