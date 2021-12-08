利物浦出副選照贏　創英超球隊最佳成績

周三(8日)凌晨歐聯B組，賽前已穩奪首名出線嘅利物浦，作出大幅輪換，11位正選球員之中僅得穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同門將艾利臣比加係主力，但作客仍然以2比1反勝AC米蘭，成為史上首支喺歐聯分組賽6戰全勝嘅英超球隊。

利物浦領隊高普今場擺明留力，派出8位副選應戰，反觀AC米蘭非勝不可，精銳盡出，並喺28分鐘由中堅湯姆利近門補射入網，先開紀錄。

不過，利物浦好快由穆罕默德沙拿射入扳平，呢位埃及國腳亦成為自魯殊之後，首位連續5季入到20球嘅利物浦球員。

換邊之後冇耐，沙迪奧文尼勁射被AC米蘭門將邁治蘭擋出，奧歷治跟進頂入，協助利物浦反勝2比1。奧歷治繼上場英超補時入波，幫利物浦絕殺狼隊之後，今場又攻入致勝1球，成為紅軍「幸運之神」，賽後獲選為今場最佳球員。

在此之前，阿仙奴、曼聯、熱刺、曼城同樣試過喺歐聯分組賽做出5勝1和，利物浦刷新紀錄，成為首支6戰全勝嘅英超球隊。

反觀，AC米蘭6戰僅有4分，包尾出局，成為意甲球隊參加歐聯分組賽以來，第2差成績，僅次於2004/05年球季嘅羅馬，該屆羅馬只有1分。