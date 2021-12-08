麥巴比2射1傳　美斯追平C朗兩項紀錄

周三(8日)凌晨歐聯A組，巴黎聖日耳門(PSG)提早篤定以次名出線情況下，仍然盡數對手，主場以4比1大勝布魯日，基利安麥巴比射入2球及1次助攻，美斯亦梅開二度，並追平宿敵C朗兩項紀錄，包括喺歐聯射入38支唔同球隊大門，以及第22次主射12碼。

基利安麥巴比喺開賽6分20秒就射入2球，成為歐聯史上第2快梅開二度嘅球員，僅比最快紀錄保持者、皇馬前鋒洛迪高高斯慢8秒，呢位法國國腳跟住喺38分鐘，助攻美斯射成3比0。

仲未滿23歲嘅基利安麥巴比至今已經喺歐聯累積入31球及20次助攻，遠勝同年齡時期嘅美斯同C朗，美斯23歲前喺歐聯入25球及7次攻助，C朗只入8球及8次助攻。

雖然布魯日由麥斯列斯射入破蛋，但之後美斯博到12碼，自己主射入網，佢同C朗都係歐聯主射12碼最多嘅球員，同樣有22次，美斯射入19球，比C朗多1球。

另外，美斯今場入波之後，同C朗一樣都喺歐聯射入38支唔同球隊大門，並列一哥。