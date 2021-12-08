等睇卜聿揚炸裂修頓　東方龍獅夜戰安保漢友

甲一戰火蔓延，今晚輪到東方龍獅登場。這支職業隊沿用銀牌班底，其中，最讓人期待的，莫過於「巨人」卜聿揚。初生之犢不畏虎，他揚言新季目標，是包攬常規賽和季後賽冠軍，並證明自己達到本地頂尖長人水平。是日對安保漢友，「阿卜」能否再創驚喜，用招牌入樽「炸裂」修頓，值得期待！（on.cc東網、睇體Facebook及東方龍獅籃球隊Facebook周三晚8時40分直播）

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東方龍獅內外兼備，外援拉利羅斯「食胡位」多，能牽引防守，為射手李琪、陳兆榮，梁嘉顯等製造空間。中鋒胡卓斌擺脫膝傷後，愈趨成熟和強硬，卜聿揚更充分利用2米08的身高優勢，成為銀牌最耀眼的「新鮮人」，處子戰已交出13分、9個籃板及3次封阻，其後對位香港第一中鋒惠龍兒和賀斯福，也展現初生之犢不畏虎的精神，分別攻進14分和17分。

步法站位要增強

這個21歲的新秀，給自己銀牌表現65分：「不過不失吧。做得好的，是我沒有怯場，內線進攻和防守都展現一定競爭力，能得分，也能影響對方起手。做不好的，是一些比較進階的技巧，例如持球進攻腳步、防守站位等。」東方龍獅在銀牌錄得2勝2負，曾擊敗建龍飛馬和康仁福建，不敵南華和永倫，至於其餘5隊，則未有碰面機會。「阿卜」特別期特碰上大個子外援，來一場「本土Vs洋將」的對決。

不過，他的心願還要等等，皆因安保漢友沿用全華班，雖然趙鍵鋒和馬嘉聰未有「落名」，但羅致了劉浩男和霍曉賢。而從遊協來投的蘇尚瀛，在銀牌表現出色，聯賽「地標戰」對滿貫，更投進5顆三分球，獨取19分，帶領球隊一路咬緊比數。今仗對另一「Big 4」成員東方龍獅，隊友能否挺身而出，避免陷入犯規麻煩，勢成關鍵。