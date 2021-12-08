國乒贏男女單　張本智和被日迷批「獅吼功」

18歲的日本乒壇「一哥」張本智和在新加坡舉行的WTT世界盃總決賽衝冠失敗，面對剛奪世界冠軍中國的樊振東獲亞席可以話「理所當然」，但日本網友對這位新星仍感不滿，批評他的「獅吼功」行為「無禮貌」。

樊振東自東京奧運後仍保持大勇狀態，在全運、世錦賽及世界盃總決賽都保持全勝，他與張本智和的決賽打得精彩，最終以4比1獲勝，一周內連贏世乒賽及世界盃總決賽冠軍。

不過，張本智和的表現都相當出色，在世界盃上狀態提升，一路過關斬將躋身決賽最終不敵樊振東，日本傳媒對這位超新星的評價滿意：「輸給世界冠軍，張本智和獲得了寶貴的亞軍，在強手中取得亞軍，展望2022年，有理由期待張本智和捲土重來。」

但日本球迷對張本智和就有點不滿，有球迷一值都睇唔慣他的「獅吼功」，每次贏波他都會大吼大叫，今次張本再被網民抨擊這個行為:「能在樊振東心裡取得一局已經不錯，張本實力上是不及對手，但包括最優秀的中國球員在內，幾乎沒有人那樣的叫囂，即使他贏了，也不想去支持他，這對對手非常失禮。」

「張本和早田的口號令人覺得太過份，國際賽中應該克制一下。」有球迷更呼籲要出規則限制球員大聲吼叫：「煩死人！比賽結果如何無所謂，擔心病毒擴散，請禁止連續大聲喊叫，不能無視病毒感染，請出規則處理。」其實運動員贏波激動叫喊很多比賽中都會出現，但如何收放自如、不太「過火」都是一個學習。

至於女單方面，中國的孫穎莎在「中國打吡」中勝出，以4比2擊敗王藝迪奪冠。