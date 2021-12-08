阿特蘭大有冇嘥意甲1個歐聯位　睇埋今晚就知

歐聯F組最後一輪生死戰，阿特蘭大主場遇上維拉利爾。排第3位嘅阿特蘭大目前落後第2位維拉利爾1分，今場要贏波先取得16強席位，肯定豁出去搶攻。事實上呢支意甲「神奇球隊」向來擅攻不擅守，目前形勢正好發揮最大強項，加上佢哋近5次歐聯對西甲球隊，有4次總入球達4球或以上，包括首循環同維拉利爾激和2比2，首選中位數2.5球嘅入球大。（Now 645周四凌晨4時直播）

維拉利爾作客照搶

由於曼聯已穩奪F組首名出線資格，包尾嘅年青人就篤定出局，餘下一個出線席位成為阿特蘭大同維拉利爾之爭。阿特蘭大教頭加斯柏連尼崇尚進攻足球，主攻踢法贏盡口碑，不過呢種開放式踢法嘅缺點亦非常明顯，就係唔夠穩定，即使取得領先優勢，都難以保住勝果。阿特蘭大今屆歐聯5場分組賽全部先開紀錄，但僅獲1勝，作客曼聯一役，更加係領先2球下倒輸2比3。上輪作客年青人兩度領先下，最後僅逼和3比3，痛失2分，搞到出線形勢陷入被動，事到如今佢哋都唔會改變踢法。

維拉利爾今場打和就可以出線，正所謂久守必失，估計「黃色潛艇」唔會咁蠢一味死守，都想爭取入番粒「保險球」，增加出線機會。事實上佢哋今屆歐聯兩場作客都能夠先開紀錄，踢法唔算消極，今仗或會先下手為強，同阿特蘭大駁火。

直播表

周三4:45pm 澳職 墨爾本城 Vs 珀斯光輝

MTS-無線 myTV SUPER

周四1:45am 歐聯 辛尼特 Vs 車路士

Now 643

周四1:45am 歐聯 祖雲達斯 Vs 馬模

Now 644

周四4:00am 歐聯 拜仁慕尼黑 Vs 巴塞隆拿

Now 643

周四4:00am 歐聯 曼聯 Vs 年青人

Now 644

周四4:00am 歐聯 阿特蘭大 Vs 維拉利爾

Now 645

周四4:00am 歐聯 薩爾斯堡 Vs 西維爾

Now 646