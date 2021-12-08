鎖定首名照打落水狗　拜仁上盤手到拿來

周四(9日)凌晨歐聯E組最後一輪分組賽，西甲巴塞隆拿作客德甲班霸拜仁慕尼黑。巴塞要晉級16強，形勢上許勝不許和，不過拜仁近年踢歐聯分組賽，即使篤定首名出線，最後一輪都會盡力爭勝，沙維回巢領軍巴塞仲未執掂，拜仁肯定乘機打落水狗，讓半一照捧上盤。(Now 643周四凌晨4時直播)

呢排球壇好興講球隊DNA，好似曼聯舊將艾拉，話新領隊蘭歷克會搞壞曼聯DNA，又好似巴塞咁，請番昔日中場大師沙維回巢執教，佢亮相記者會時亦講，自己嘅巴塞DNA冇變，球隊會回復控球然後製造機會。不過，巴塞要重建DNA，並唔係一朝一夕嘅事，皆因現時陣中球員並唔擅長踢傳控足球，上場聯賽主場倒灶不敵貝迪斯0比1，證明球隊仲有排執。

巴塞爭出線似安實危

巴塞現時喺E組以7分排次席，賓菲加5分緊隨其後，表面上巴塞有優勢，但由於佢哋對賓菲加只得1和1負，如果賓菲加今晚同時間主場對基輔戴拿模全取3分，巴塞就算和到拜仁，都會因對賽成績較差出局，所以今場巴塞接近許勝不許和，但作客情況下要喺拜仁身上全取3分，唔係講吓就得。

講到球隊DNA，拜仁嘅DNA肯定係「霸道」，由鍾意盡攬天下兵器，被球迷笑稱將德甲變成「拜甲」，到近年於歐聯分組賽即使肯定出線，最後一場亦唔會留力，就係要威到盡。拜仁對上6屆分組賽，全部踢完5輪後都肯定晉級16強，當中5屆最後一場都照樣贏波，今次仲要面對盡失霸氣嘅巴塞隆拿，以拜仁球隊DNA，即使今場要閉門作賽，主場肯定想大炒番場，令球隊史冊上有多一樣威水嘢，所以唔需要擔心拜仁因為出咗線而會留力，讓半一都放心捧上盤啦！