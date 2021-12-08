因為愛收回掛靴決定　霍斌仁重燃足球熱情

霍斌仁（Brian），一個在球迷視線消失了一季的名字，季初竟出現在港會球員名單之中。歷年職業生涯的經歷，以及本地足球現時的生態，一度令他萌生退役的念頭，但有甚麼驅使他今季重燃對足球的熱情？Brian向記者透露過其想法。

圖/文：黃雋謙

當我嘗試在搜尋引擎器上輸入「霍斌仁」，自動彈出的第一個聯想語句竟然是「退役」。一位曾被中超球隊賞識、足迹遍布歐美的香港球員，竟選擇在黃金之年退役？記者的好奇心頓起，遂向現效力港會的Brian一問究竟。「今年1月本身決定咗唔再踢職業足球，想發展第二個方向，而且效力傑志嗰時我完成咗學士課程，依家我已經開展咗自己嘅生意。」他如是說。

Brian接着說，在經營生意的初期發展頗為順利，遂反問自己為何總是要被職業足球束縛，「之前因為疫情，球圈好多負面消息，有球員被拖糧；亦有球會陷入財困，我就諗：點解總係要逼自己為一紙合同而掙扎？我絕對可以為自己帶來更好嘅生活。」隨後，Brian一度下定決心高掛球靴，穿上筆挺的西裝和戴起那與他外型反差甚大的粗框眼鏡，但正當他準備全心投入第二人生之際，竟發現自己心裏，始終放不下足球。

有時回心轉意，只需要一個契機。闊別港超聯5季，港會今季重返本地頂級賽場，由於「升超」決定倉卒，球隊急於物色具經驗的球員。事實上，港會對Brian來說一點都不陌生，自10歲移居香港後，他曾於其青年軍受訓4年，「呢度係我開始嘅地方，我視港會為我嘅母會。」湊巧地，任職港會一隊公關及「二隊」浩運助教的King竟是Brian的中學同學，在他穿針引線下，Brian遂到港會跟操，怎料與球隊一拍即合，「我想享受足球，呢個亦都係機會畀我重建足球事業，當然我唔奢望做番全職球員，但起碼港會畀到我一種舒服嘅感覺。」

勇闖前路懶理批評

自前季回歸香港球壇，霍斌仁在球場外予人一種嬉笑怒罵的感覺，「對足球不認真」、「能力不足」這些批評聲音，一直圍繞在Brian耳邊。他亦承認自己在效力傑志時，未有完成在足球場上的目標；但對個人成長而言，他認為是得多於失：「我當時希望一邊踢波一邊讀書，現在回想，無錯我喺傑志踢唔到太多比賽，但我完成咗學位，亦開展咗自己嘅事業，仍然係成功。」面對批評，Brian選擇一笑置之，別人對自己有甚麼想法就由他，反正他現在既是港會征戰港超聯的一員；亦是一位老闆，「我仲有咩需要抱怨呢？」他說。

霍斌仁Profile

出生日期：1994年3月8日（27歲）

位置：中堅

現效力球隊：港會

曾效力球隊：標準流浪、上海申花、卡基斯（西班牙）、貝真尼（羅馬尼亞）、阿沙爾（阿塞拜疆）、拿斯派達斯青年（烏拉圭）、維塞烏（葡甲）、傑志

今季上陣／入球：5場／1球

身兼經理人幫球員外闖

霍斌仁涉足業務廣泛，其中一項便是球員經理人。兩年前，他成立經理人公司Rising Star Management，協助香港及全世界球員到世界角落尋找新機會。「我同緊世界各地唔同人合作，嘗試幫助球員發展佢哋嘅足球事業，所以有朋友如果想去歐洲試吓，我會用自己嘅人脈幫佢哋。」他說。

其中，司職右閘的22歲香港球員郭崇毅，7月便在Brian的協助下加盟塞爾維亞甲組球會FK Timok，他更於11月27日為球隊上演「地標戰」，成為史上首位在塞爾維亞聯賽上陣的香港球員。此外，現港會隊友屠俊翹、前傑志隊友高美斯亦是他旗下球員，而「Mr. Right」今夏加盟FC泰國農業亦是Brian一手束成。他更透露，正協助港會尋找更多職業球員，令球隊來季以進一步職業化的姿態征戰港超聯。