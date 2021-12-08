南青14顆三分球破滿貫　今季目標衝前4

滿貫今晚（8日）在修頓場館對陣南青，原本預計一面倒的結果，卻被一場「三分雨」掀翻。即使外援麥洛連犯滿畢業，南青仍靠着14顆三分球，以82：72擊敗「Big 4」之一的滿貫，為剩餘的球季留下無限想像。

南青坐擁加拿大籍中鋒麥洛連，一持球，往往吸引2、3人夾擊，為射手製造空間，首節蘇柏軒和鄭凱安投進3顆三分球。反觀滿貫只有方誠義苦苦支撐，他在中距離屢次「食胡」，攻進12分，咬緊14：19。第二節南青三分雨勢更猛，鄭凱安完成「3+1」，潘正熙更射進3支冷箭。即使滿貫靠著蔡再懃剷爆籃底，一度縮窄到4分差距，但隨着失誤增加，落後33：47返回更衣室。

換邊後，麥洛連被判進攻犯規，因不滿判決「吃T」，犯滿畢業。不過，南青未受影響，反而在蘇柏軒、蘇恩樂和潘正熙的三分炮下，打出14：4的攻勢，領先63：51進入決勝節。滿貫大打緊迫防守，追近到65：70，但在林俊光和何倚富「fouled out」後，再無力回天，終以72：82落敗。

南青全場投進14顆三分球，潘正熙和蘇恩樂各自貢獻4顆，鄭凱安也有2顆進帳，攻進全隊最高的16分。他表示賽事關乎前4之爭，有強烈決心想贏：「有Chris（麥洛連）在，我們都想衝擊前4。他是好外援，經常提點、分波，相信我們可以射進。」他特別提到麥洛連犯滿離場後，老將吳家麒表現拚搏，「lead住我們打」。25歲的鄭凱安經過5年甲二歷練，今年首戰甲一，他期望增加強對抗性，減少失誤。